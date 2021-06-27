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Власть

Крымчанам грозят штрафы за украшение дворов покрышками

13:19 воскресенье, 27 июня 2021
Крымчанам грозят штрафы за украшение дворов покрышками

фото © Новости Крыма

Старые автомобильные покрышки — традиционный способ украшения крымских дворов. Однако мало кто знает, насколько это опасные отходы.

По принятой в России классификации резина, из которой изготавливают автомобильные шины, относится к отходам четвертого класса опасности. Причем когда покрышка нагревается на солнце, то уровень ее вредного воздействия на окружающую среду мгновенно повышается.

Так что потенциально все, кто оформляет придомовую территорию старыми шинами, используя их как клумбы для цветов, причиняет вред не только почве, но и находящимся рядом людям. Ведь они могут вдыхать ядовитые испарения.

Кроме этого, такие отходы нельзя складировать или закапывать на обычных мусорных полигонах. Как сообщил начальник отдела окружающей среды агентства «Ртутная безопасность» Андрей Икалов, бывшие в употреблении покрышки нельзя даже транспортировать в обычной машине — только специализированной. Поэтому, например, их нельзя самостоятельно привезти на переработку, можно только заказать вывоз.

Кстати, по его словам, в Симферополе многие шиномонтажные мастерские не спешат утилизировать отработанные покрышки по закону, а стремятся втихую подбросить их на обычную контейнерную мусорную площадку.

В свою очередь «Ртутная безопасность» вывозит собранные в Крыму старые шины в Краснодарский край, где на пиролизной установке превращает в топливо.

В тексте использованы материалы: Форпост

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