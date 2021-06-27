Власть
Керченский роддом отремонтируют за 233 млн рублей
До конца 2022 года должен быть завершен капитальный ремонт Керченского городского родильного дома.
Об этом говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания родильного дома ГБУЗ РК «Керченский родильный дом», расположенного по адресу: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Крупской, д. 25», — сказано в документе.
Цена контракта составляет 233 миллиона 58 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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