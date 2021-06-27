Камышовое шоссе в Севастополе закроют для автомобилистов

В Севастополе в связи с проведением ремонтных работ на Камышовом шоссе вводится временное ограничение движения транспорта, в том числе общественного.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства Севастополя.

Так, с 00:30 28 июня (понедельник) до 23:59 1 июля (четверг) будет закрыт участок Фиолентовского шоссе от кольца Фиолентовского шоссе и улицы Александра Маринеско (авторынок). Выезд на Камышовое шоссе с Фиолентовского шоссе и в обратном направлении будет закрыт.

Проезд с улицы Александра Маринеско будет открыт только для жителей этого района и тех, кто следует в Психиатрическую больницу и Гериатрический дом.

Участок Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по правой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь — порт Камышовая бухта — мыс Фиолент также в эти дни будет закрыт для проезда.

Кроме того, на время проведения ремонтных работ будет временно изменено движение маршрутов общественного транспорта, следующих по данному участку дороги.

На время перекрытия перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам № 3, № 24, № 79 будет осуществляться через ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Маринеско и Камышовое шоссе в прямом и обратном направлении.

Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам № 23 и № 34 будет осуществляться без заезда на улицы Тараса Шевченко, Александра Маринеско и Фиолентовское шоссе в прямом и обратном направлении.

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