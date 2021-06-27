Какой сегодня праздник 27 июня

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Сегодня, 27 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День молодежи России

Фото planeta.press

День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.

Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый Президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня.

Российская молодежь — это 24,3 миллиона граждан в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения стран (по данным на 2020 год). 11 ноября 2020 года Государственная дума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет (с 14 до 35 лет).

День рыболовства (Fishing Day)

Фото pixabay.com

Рыбалка – не просто времяпрепровождение, это настоящая жизненная философия. Где же еще можно отдохнуть физически и морально как не с удочкой у тихого водоема. Почитателей рыбалки на Земле миллионы, что неудивительно, ведь рыболовство считается одним из самых древних человеческих занятий!

Всемирный день рыболовства ежегодно во всем мире отмечается 27 июня. В июле 1984 года в Риме состоялась Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства. Ее решением и был учрежден данный праздник, объединяющий всех любителей рыбалки. На следующий год мир начал отмечать новый праздник - День рыболовства!

В День рыболовства (Fishing Day) проводятся соревнования на скорость ловли, количество и вес пойманной рыбы. На берегах водоемов проходят праздничные застолья, на которых, конечно же, готовят уху в котелке и поднимают тосты с пожеланиями хорошего клева.

Елисей Гречкосей

Народный праздник «Елисей Гречкосей» отмечается 27 июня (по старому стилю - 14 июня). В православном календаре это день почтения памяти пророка Елисея. Другие названия праздника: «Елисей», «День Елисея», «Гречкосей», «Поварки». Гречкосеем день в народе прозвали за то, что в эту пору продолжался посев гречихи.

Также сегодня, 27 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти святого пророка Елисея

- День микро, малых и средних предприятий

- День молодежи в Беларуси

- День молодежи Украины

- День юриста в Кыргызстане

- День рождения банкомата

- День записывания случайных мыслей

- День ананаса (National Pineapple Day) в США

- День замороженной конфеты (Bomb Pop Day) в США

- День солнцезащитных очков (National Sunglasses Day) в США

- День рукопожатий (National Handshake Day) в США

- День цветения апельсина (National Orange Blossom Day) в США

- День независимости Джибути

- День тестирования на ВИЧ (National HIV Testing Day) в США

- День метисов в Бразилии

Сегодня именины празднуют: Нифонт, Георгий, Мефодий, Мстислав, Елисей, Иулитта.

Что происходило 27 июня в прошлые годы

363 - в Римской империи императором провозглашен Иовиан, восстановивший урезанные при его предшественнике права христианства.

1615 - чай впервые импортирован в Европу.

1693 - в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин.

1709 - Петр I на военном совете решил дать бой шведам под Полтавой.

1834 - открыт Киевский университет.

1844 - в тюрьме Карфагена (Иллинойс, США) убили основателя церкви мормонов Дж. Смита.

1865 - учреждено Министерство путей сообщения России.

1905 - начало восстания на броненосце «Потемкин».

1929 - В Турции президент Мустафа Кемаль начал борьбу с коммунистической пропагандой.

1930 - Основана авиакомпания «Канадские международные авиалинии».

1931 - В США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1936 - ЦИК и СНК СССР приняли постановление о запрещении абортов. Отменено в ноябре 1955 года.

1941 - Венгрия объявила войну СССР

1944 - Начало массовой депортации болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы СССР.

1945 - Федеральная комиссия по связи США определила тринадцать каналов для телевидения.

1964 - В Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 - В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

1988 - крушение двух пригородных поездов на Лионском вокзале в Париже. Погибло 56 человек, 57 были ранены.

1997 - окончание гражданской войны в Таджикистане.

2004 - Во втором туре досрочных президентских выборов в Литве победил Валдас Адамкус.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 июня. Какие праздники будут завтра?

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