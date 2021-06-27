Гидролог рассказал о ситуации на реках после паводка в Ялте

фото © jalita.com

Обрушившиеся на Крым сильные дожди, выпавшие в период 16-18 июня, привели к подъему уровня воды в реках, причем местами до трех метров.

Об этом рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

К 18 июня в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало более четырех месячных норм осадков.

«Предварительно, на Учан-Су подъем уровня воды составил 163 сантиметра. В центре Ялты, на реке Дерекойка, уровень воды повышался на 255 сантиметров», - рассказала гидролог.

Она отметила, что уровень воды нескольких рек повысился очень значительно, однако никаких разрушительных последствий не было.

«Осадки, которые выпадают на Ай-Петри, идут в сток двух рек – Бельбек и Черная. На Бельбеке все прошло спокойно: были хорошие притоки, такой воды мы там давно не видели. Что-то подобное было аж 34 года назад, в июне. На среднем течении реки Бельбек в Куйбышево тоже все прошло спокойно – подъем уровня воды на 148 сантиметров. Низовье Бельбека во Фруктовом – уровень воды повысился на 331 сантиметр, при этом выхода за русло не было, тоже обошлось все спокойно. На Кокозке был хороший паводок – все в пределах русла, спокойно, подъем уровня воды составил 167 сантиметров. Все поместилось в русле, не принося никакой беды», - сообщила Наталья Охременко.

Она отметила, что сильные осадки отразились и на ситуации на других реках.

«В бассейне реки Альма за сутки выпали большие осадки. По данным нашего гидропоста, который находится выше Партизанского водохранилища, максимальный уровень воды составил 221 сантиметр. В Салгире в районе Пионерского высота подъема уровня воды составила 89 сантиметров», - подытожила руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского гидрометцентра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты. Селевой щебень, оставшийся в ялтинских поселках после наводнения и схода мощных селевых потоков, вполне годится для работ по восстановлению дорог в Ялте, пострадавших от наводнения.

Специалисты дезинфицировали более 270 км улиц в Ялте и Керчи. Специалисты по санобработке провели дезинфекцию более 270 километров улиц в Ялте и Керчи.

Морское дно осталось обследовать на восьми пляжах в Ялте. Обследовать морское дно на безопасность осталось на восьми пляжах Ялты.

В Симферополе аварии на сетях: часть улиц без воды. В Симферополе из-за аварий некоторые улицы остались без водоснабжения.