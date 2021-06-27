Происшествия
Авария со «скорой» в Симферополе: четверо в больнице
В Симферополе в аварии с участием автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека, полиция проводит проверку.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
ДТП произошло на ул. Киевской. По предварительным данным, автомобиль «скорой», двигаясь с маячками и звуковым сигналом со стороны ул. Куйбышева в сторону площади Московской на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем КИА.
«В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в машине, пострадали. Все были доставлены в медицинское учреждение. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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