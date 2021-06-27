Общество
Археологи нашли в Севастополе раннехристианский склеп IV-VII веков
фото © Новости Крыма
На территории древнего Херсонеса в Севастополе найден раннехристианский склеп IV-VII веков, его обнаружили археологи совместной экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.
«Уникальный ранее не исследованный археологический памятник - христианский склеп IV-VII веков - обнаружила в южном пригороде древнего Херсонеса экспедиция, проводящая раскопки на месте будущего историко-археологического парка. Это первая значимая находка, сделанная после освобождения территории от техногенного грунта середины ХХ века», - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель экспедиции Сергей Соловьев, склеп с древних времен стоял закрытым закладной плитой и не подвергся разграблению. Усыпальница вырублена в скальном уступе, изначально она имела небольшую входную яму (дромос), ступенчатый вход и обширную погребальную камеру с тремя лежанками, на которых сохранились останки более 10 человек.
Ученые относят находку к раннехристианским погребальным памятникам Херсонеса.
Извлечь останки и предметы можно будет после полной фиксации конструкции склепа. Они будут переданы в реставрационную лабораторию музея «Херсонес Таврический» для последующего исследования, добавил Соловьев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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