150 тысяч музейных экспонатов удалось спасти в Ялте от наводнения

Ни один из экспонатов Ялтинского историко-литературного музея существенно не пострадал.

Об этом на своей странице в сосцсети Faсebook рассказала глава администрации города Янина Павленко.

«Благодаря доблести сотрудников музея, силам МЧС и военнослужащих удалось спасти более 150 тысяч экспонатов. Хочу напомнить, что именно в этом музее хранится часть уникальной коллекции скифского золота, здесь же хранится вся коллекция Александра Романова, очень много картин и книг, много экспонатов – ничто не пострадало», — рассказала Павленко.

При этом уже составлено 866 актов по утрате имущества из-за стихии, на сегодня компенсацию получили более 600 крымчан. Сегодня началась оценка автомобилей, поврежденных во время наводнения в Ялте и Ленинском районе Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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