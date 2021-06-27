Авария автобуса
Развитие сюжета: Почти 90 случаев подтопления жилых домов зарегистрировано в Ялте ● Ограждение на крымской дороге, где разбился автобус, сделают не раньше лета ● Водителю автобуса, в ДТП с которым в Крыму погибли семь человек, предъявлено обвинение ● В Ространснадзоре обнародовали все 18 нарушений, выявленных на Керченском АТП ● Уголовное дело возбуждено на водителя автобуса за ДТП с семью погибшими в Крыму
150 тысяч музейных экспонатов удалось спасти в Ялте от наводнения
Ни один из экспонатов Ялтинского историко-литературного музея существенно не пострадал.
Об этом на своей странице в сосцсети Faсebook рассказала глава администрации города Янина Павленко.
«Благодаря доблести сотрудников музея, силам МЧС и военнослужащих удалось спасти более 150 тысяч экспонатов. Хочу напомнить, что именно в этом музее хранится часть уникальной коллекции скифского золота, здесь же хранится вся коллекция Александра Романова, очень много картин и книг, много экспонатов – ничто не пострадало», — рассказала Павленко.
При этом уже составлено 866 актов по утрате имущества из-за стихии, на сегодня компенсацию получили более 600 крымчан. Сегодня началась оценка автомобилей, поврежденных во время наводнения в Ялте и Ленинском районе Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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