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Коронавирус в Крыму

111 случаев: коронавирус в Севастополе

14:02 воскресенье, 27 июня 2021
Севастополь

По состоянию на 27 июня в Севастополе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

23 человека выписаны после выздоровления, сообщают в правительстве Севастополя. 

По данным пресс-службы, за сутки скончались три человека в возрасте от 69 до 89 лет.«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 271 человек. В настоящий момент выздоровели 14 527 человек, 726 умерли. Под наблюдением находится 380 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в приведенной информации.

В настоящий момент в Севастополе развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле и внутри крупных торговых центров, а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.

COVID в Севастополе: больше сотни в день. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита. Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

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