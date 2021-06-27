111 случаев: коронавирус в Севастополе

По состоянию на 27 июня в Севастополе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

23 человека выписаны после выздоровления, сообщают в правительстве Севастополя.

По данным пресс-службы, за сутки скончались три человека в возрасте от 69 до 89 лет.«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 271 человек. В настоящий момент выздоровели 14 527 человек, 726 умерли. Под наблюдением находится 380 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в приведенной информации.

В настоящий момент в Севастополе развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле и внутри крупных торговых центров, а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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