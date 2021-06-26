Потоп в Крыму
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Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных
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Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.
Соответствующее постановление вынесла руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
«Главному врачу ФНКЦ ФМБА России в Крыму… обеспечить организацию подворных обходов с целью проведения фагирования (иммунизации) и «активного» выявления лиц с признаками острых кишечных инфекций», – сказано в тексте документа.
ФМБА также поручено организовать кампанию по вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии целевых групп: детей, прибывших в составе организованных групп, работников сферы услуг и персонала санаторно-курортных учреждений и детских лагерей. В случае обнаружения граждан с признаками кишечных инфекций необходимо уведомить управление Роспотребнадзора.
Кроме того, необходимо организовать просветительскую работу о мерах личной профилактики инфекционных заболеваний и необходимости иммунизации.
Также этим же документам руководству «Артека» и других учреждений для детей предписано обеспечить проведение экстренной профилактики противовирусными препаратами детей на отдыхе.
В Ялте после потопа остается сложная обстановка с качеством питьевой воды – около 45% проб не соответствует нормам по мутности, Роспотребнадзор также проверяет пресную и морскую воду на наличие вирусов кишечных инфекций. Действует запрет на купание в море, он продлится неопределенное время.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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