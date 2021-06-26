Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных

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Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.

Соответствующее постановление вынесла руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Главному врачу ФНКЦ ФМБА России в Крыму… обеспечить организацию подворных обходов с целью проведения фагирования (иммунизации) и «активного» выявления лиц с признаками острых кишечных инфекций», – сказано в тексте документа.

ФМБА также поручено организовать кампанию по вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии целевых групп: детей, прибывших в составе организованных групп, работников сферы услуг и персонала санаторно-курортных учреждений и детских лагерей. В случае обнаружения граждан с признаками кишечных инфекций необходимо уведомить управление Роспотребнадзора.

Кроме того, необходимо организовать просветительскую работу о мерах личной профилактики инфекционных заболеваний и необходимости иммунизации.

Также этим же документам руководству «Артека» и других учреждений для детей предписано обеспечить проведение экстренной профилактики противовирусными препаратами детей на отдыхе.

В Ялте после потопа остается сложная обстановка с качеством питьевой воды – около 45% проб не соответствует нормам по мутности, Роспотребнадзор также проверяет пресную и морскую воду на наличие вирусов кишечных инфекций. Действует запрет на купание в море, он продлится неопределенное время.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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