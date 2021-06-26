Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим ● Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов ● Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму ● Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины «Спутник V» ● В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса
Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита
фото © pixabay.com
Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Об этом на заседании комиссии по ЧС в республике заявил глава региона Сергей Аксенов.
В частности, речь идет о соблюдении режима работы до 23:00 из-за коронавируса и использование в заведениях общепита одноразовой посуды в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.
«Вот это как раз тот случай, когда нужен общественный контроль. А у нас все наоборот: там где не нужно, у нас массово организовываются. Там, где нужно, никого днем с огнем не найдешь. У вас есть пара блогеров, Янина Петровна, кто много пишет? Вот пускай организуются. Это как раз тот случай, когда требуется работа общественности. Сегодня можно себя проявить, а не просто гадости писать», - отметила глава региона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим. Симферопольский клинический родильный дом №2 прекращает прием профильных пациенток и готовится к переводу в режим ковидного госпиталя.
Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции.
Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины «Спутник V». Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса. В Севастополе появился индийский штамм коронавируса, против которого применяют вакцину «Спутник V», эффективность которого уже доказана в ходе исследований.
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.
Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии
Среди россиян очень модным стал экстрим-туризм в Ялту. Люди приезжают посмотреть, как город восстанавливается после буйства стихии.
Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных
Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
22 июня
Общедоступный бассейн на набережной Севастополя оказался платным
Бассейн, появившийся в районе пляжа «Мыс Хрустальный», вопреки заявлениям властей Севастополя, оказался доступен не всем. Жителей и гостей города после открытия бассейна здесь встретил турникет, а также информация о стоимости пользования – 1000 рублей в сутки, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».