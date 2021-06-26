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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита

10:32 суббота, 26 июня 2021
Ялта
Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита

фото © pixabay.com

Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Об этом на заседании комиссии по ЧС в республике заявил глава региона Сергей Аксенов.

В частности, речь идет о соблюдении режима работы до 23:00 из-за коронавируса и использование в заведениях общепита одноразовой посуды в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

«Вот это как раз тот случай, когда нужен общественный контроль. А у нас все наоборот: там где не нужно, у нас массово организовываются. Там, где нужно, никого днем с огнем не найдешь. У вас есть пара блогеров, Янина Петровна, кто много пишет? Вот пускай организуются. Это как раз тот случай, когда требуется работа общественности. Сегодня можно себя проявить, а не просто гадости писать», - отметила глава региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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