Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной

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Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.

Об этом она сообщила во время совещания по видеоконференцсвязи.

«В Ялте в части выполнения предписания Роспотребнадзора об обязательной вакцинации против гепатита А уже есть предприниматели и организации, которые официально отказались от прививок. А я напомню, что прививка от гепатита – это не рекомендация, а требование, обязательное к исполнению», – сказала Павленко.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что обязательной вакцинации от гепатита А подлежит персонал объектов общепита, работники аптек, предприятий пищевой промышленности, учреждений санаторно-курортной сферы, детских учреждений и предприятий водопроводных сетей.

«Те, кто накануне направил официальный отказ, получат уведомления об отстранении их работников от исполнения обязанностей. Этот документ обязателен для исполнения, при отсутствии работников учреждение подлежит закрытию», – подчеркнула Пеньковская.

По данным администрации города, в настоящий момент организовано шесть дополнительных прививочных бригад, которые готовы выехать в любую точку Ялты. Вакцинировать не будут тех, у кого прошло меньше 30 дней со дня вакцинации от коронавируса.

Помимо выездных бригад, вакцинация от гепатита А и дизентерии проводится в ялтинской поликлинике №1. Предварительно записаться можно, позвонив по номерам 8 800 506-80-04 и 8 3654 55-59-73.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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