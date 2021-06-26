Потоп в Крыму
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Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной
фото © Новости Крыма
Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.
Об этом она сообщила во время совещания по видеоконференцсвязи.
«В Ялте в части выполнения предписания Роспотребнадзора об обязательной вакцинации против гепатита А уже есть предприниматели и организации, которые официально отказались от прививок. А я напомню, что прививка от гепатита – это не рекомендация, а требование, обязательное к исполнению», – сказала Павленко.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что обязательной вакцинации от гепатита А подлежит персонал объектов общепита, работники аптек, предприятий пищевой промышленности, учреждений санаторно-курортной сферы, детских учреждений и предприятий водопроводных сетей.
«Те, кто накануне направил официальный отказ, получат уведомления об отстранении их работников от исполнения обязанностей. Этот документ обязателен для исполнения, при отсутствии работников учреждение подлежит закрытию», – подчеркнула Пеньковская.
По данным администрации города, в настоящий момент организовано шесть дополнительных прививочных бригад, которые готовы выехать в любую точку Ялты. Вакцинировать не будут тех, у кого прошло меньше 30 дней со дня вакцинации от коронавируса.
Помимо выездных бригад, вакцинация от гепатита А и дизентерии проводится в ялтинской поликлинике №1. Предварительно записаться можно, позвонив по номерам 8 800 506-80-04 и 8 3654 55-59-73.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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