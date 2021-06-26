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Власть

В Симферополе аварии на сетях: часть улиц без воды

В Симферополе из-за аварий некоторые улицы остались без водоснабжения.

Об этом сообщает ГУП «Вода Крыма».

Авария на сетях холодного водоснабжения произошла на проспекте Победы, 211. Ограничена подача воды по адресам: ул. Глинки, Кубанская, Жени Дерюгиной, пр-т Победы, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, отсутствует водоснабжение в переулке Заводском. Это связано с аварией на сетях ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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