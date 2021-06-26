Происшествия
В Севастополе со смотровой площадки на Фиоленте сорвалась женщина
Женщина сорвалась с большой высоты в районе остановки общественного транспорта «Маяк».
Сообщение о происшествии на мысе Фиолент поступило сегодня в 11:34, сообщает пресс-служба ГКУ «Центр гражданской защиты Севастополя».
Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и передали ее бригаде скорой помощи. В работах были задействованы три человека и одна единица техники.
Еще одно происшествие случилось накануне в районе 9 часов вечера – на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который упал с берега высотой 1,5м в воду разлившейся реки Бельбек
«Спасатели нашли пострадавшего, вывели на берег и эвакуировали в безопасное место. Медпомощь не потребовалась», – отмечается в сообщении.
В тексте использованы материалы: Форпост
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