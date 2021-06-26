Власть
В Крыму суд лишил звания и отправил в колонию бывшего начальника оружейного склада
В Крыму бывшего начальника оружейного склада учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» признали виновным в хищении и сбыте оружия и комплектующих к нему, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
«Должностное лицо, имея беспрепятственный доступ в помещение, похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также поступившее от граждан на временное хранение оружие. Среди присвоенного также значилась раритетная винтовка Мосина образца 1891/1930 г.г. Похищенное обвиняемый сбывал знакомым», – сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина хранил украденное со склада оружие в организованных им тайниках в Ялте и на территории Симферопольского района.
«Всего со склада должностным лицом было похищено более 150 единиц оружия», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что 24 июня Киевский райсуд Симферополя признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти на срок два года, а также он лишен специального звания старшего лейтенанта полиции.
«Приговор суда в законную силу не вступил», – заключили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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