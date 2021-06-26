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Суд вынес приговор супружеской паре из Севастополя за торговлю наркотиками в Крыму

Кировский районный суд признал супружескую пару из Севастополя виновными в двух эпизодах покушения на торговлю наркотиками в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что житель Севастополя в феврале прошлого года стал участником организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе на территории полуострова. С целью увеличения преступного дохода к преступной деятельности он привлек свою 23-летнюю супругу. Подсудимые выполняли роли закладчиков и фасовщиков наркотических средств, для связи члены организованной группы обменивались сообщениями в интернет-приложениях, наркотики сбывались с использованием тайниковых закладок», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что супружеская пара брала оптовые партии N-метилэфедрона, мефедрона в тайниках, расположенных в Севастополе и Кировском районе Крыма, затем расфасовывала и распространяла. В процессе устройства тайников фотографировали места закладок и определяли их координаты. Всего правоохранителями было выявлено более 4000 таких закладок.

«За соучастие в совершенных преступлениях супружеская пара получала денежное вознаграждение в криптовалюте Bitcoin, которое в дальнейшем обналичивалось. Всего за период преступной деятельности злоумышленники получили более 500 тыс рублей, – уточнили в ведомстве. – В октябре прошлого года действия подсудимых были пресечены работниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъяты различные виды наркотиков общей массой 2,7 кг».

Жителю Севастополя суд назначил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 120 тыс рублей, а его супруга получила шесть лет колонии общего режима. Однако отбытие наказание отсрочено, так как у женщины на иждивении двухлетний ребенок. Женщина будет отбывать наказание после достижения ребенком 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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