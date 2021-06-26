Потоп в Крыму
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Специалисты дезинфицировали более 270 км улиц в Ялте и Керчи
Специалисты по санобработке провели дезинфекцию более 270 километров улиц в Ялте и Керчи.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.
«В Керчи и в Ялте завершена санитарная обработка помещений семи жилых зданий и территорий, а также 18 социально значимых объектов с помощью дезраствора. Всего проведена дезинфекция помещений общей площадью 45 010 квадратных метров и 279 километров», – сообщили в главке.
В настоящий момент в Крыму работает шесть мобильных комплексов санобработки. В ведомстве пояснили, что темпы дезинфекции зданий зависят от просушки объектов. «Во-первых, здания могут быть обработаны только после полного высыхания, то есть там, где были применены тепловые пушки и высушено здание. Во-вторых, жилые помещения обрабатываются по заявкам самих местных жителей. На данный момент заявок больше не поступало, поэтому работа продолжается по общественным объектам», – уточнили в МЧС.
Масштабная санобработка улиц и зданий, пострадавших от наводнения, в Крыму началась 24 июня. В мероприятиях по дезинфекции задействованы сотрудники МЧС и военные.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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