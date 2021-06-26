Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +26
море +21

Коронавирус в Крыму

Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

11:08 суббота, 26 июня 2021
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

фото © strana.ua

За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 178 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5596 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 157 человек, выздоровевших за весь период – 42 932 человек», — написал глава республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных. Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.

Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим. Симферопольский клинический родильный дом №2 прекращает прием профильных пациенток и готовится к переводу в режим ковидного госпиталя.

Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции.

Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины «Спутник V». Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Курортный сезон
Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа

Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа

Со следующей недели в Крым придет жара, осадков не предвидится.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

Потоп в Крыму
Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю

Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю

С понедельника в регионе начнут брать пробы воды в местах отдыха.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации