Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита ● Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим ● Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов ● Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму ● Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины «Спутник V»
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
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За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.
Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 178 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5596 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 157 человек, выздоровевших за весь период – 42 932 человек», — написал глава республики.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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