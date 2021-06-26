Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

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За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 178 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5596 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 157 человек, выздоровевших за весь период – 42 932 человек», — написал глава республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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