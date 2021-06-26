Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 3 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 19, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 23, в Николаевке - 21, в Севастополе - 20, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 25, на Кипре - 25, в Одессе - 22, в Сочи - 22, в Турции - 24, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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МЧС предупредило об ожидающихся в Крыму ливнях. Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в пятницу в Крыму.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 июня.

Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму. С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.