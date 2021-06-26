Почти сотня ялтинцев подали заявку на экспертизу поврежденных во время наводнения автомобилей

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В Ялте приступили к экспертизе поврежденных во время наводнения автомобилей.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Крыму сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Таких заявлений (о поврежденных автомобилях, ред.) мы собрали порядка 90. С сегодняшнего дня начал работать эксперт. Работу планируем завершить в считанные дни», — уточнила Павленко.

Глава администрации Ялты добавила, что с 20 по 24 июня составлено 252 акта об утрате имущества.

«По состоянию на сегодня по 439 гражданам подтверждены факты полной или частичной утраты имущества первой необходимости. 111 человек уже получили выплаты на сумму 10 миллионов 311 тыс. рублей», — добавила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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