Общедоступный бассейн на набережной Севастополя оказался платным

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Бассейн, появившийся в районе пляжа «Мыс Хрустальный», вопреки заявлениям властей Севастополя, оказался доступен не всем. Жителей и гостей города после открытия бассейна здесь встретил турникет, а также информация о стоимости пользования – 1000 рублей в сутки, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Напомним: то, что загадочные строительные работы, которые в течение нескольких месяцев велись в районе центрального пляжа Севастополя, предполагают создание бассейна, в начале июня подтвердил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Пляж «Мыс Хрустальный» – излюбленное место как многих севастопольцев, так и гостей города. Но здесь не всегда благоприятные условия для купания – это шторма, состояние морской воды. Поэтому оператором принято решение организовать общедоступный бассейн, в том числе, с выделением отдельной зоны для детей», – писал чиновник.

Примечательно, что именно его ведомство, как пояснили журналистам в департаменте по имущественным и земельным отношениям, получило данную территорию в бессрочное пользование. Согласно кадастровой карте, бассейн появился на землях населенных пунктов, предназначенных для общего пользования.

Отметим, что сейчас в департаменте городского хозяйства оператора пляжа «Мыс Хрустальный» – ООО «СК-Сервис» – называют одним из лучших в Севастополе, однако подобная оценка его деятельности давалась не всегда.

После январского шторма, когда стихией, кроме набережной Клокачева, был поврежден гранит у памятника Затопленным кораблям, компании в ультимативной форме была поставлена задача принять решение касательно используемого на территории покрытия.

«Оператор нам должен предоставить конкретные предложения для реализации поставленной задачи, чтобы к летнему периоду мы от этой проблемы избавились. Ситуацию держим на контроле; если оператор не справится с поставленной задачей, значит, будет процедура расторжения контракта и определение нового оператора», — заявлял Евгений Горлов в феврале текущего года.

В апреле 2021 года стало известно, что оператор центрального городского пляжа не намерен отказываться от выбранного им покрытия. В преддверии купального сезона на территории «Мыс Хрустальный» началось обустройство своеобразных бетонных ячеек, внутрь которых снова укладывалась старая плитка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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