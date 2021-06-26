Нашествие белых: аномальное количество грибов выросло в Севастополе

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Грибники и походники продолжают делиться в соцсетях фотографиями с грибной охоты в крымских лесах. После продолжительных проливных дождей впервые за тридцать лет в окрестностях Севастополя появилось невероятное для этого времени года количество белых грибов.

Об этом рассказал грибник с полувековым стажем Дмитрий Полуденов.

«В Севастополе такого не помню. Белые грибы в таком количестве за тридцать с лишним лет впервые наблюдаю,» – сказал Полуденов.

Он предположил, что причиной появления грибов, довольно редких для региона, стало сочетание затяжных обильных дождей, которые тут же сменила очень теплая погода.

«У нас ведь в этом году поздняя весна пришлась на лето, а это так называемые колосовики – первые грибы, которые идут в мае – июне. Обычно среди них сыроежки, рядовки, грузди. А для белого гриба нужна среда, связанная с большими деревьями, поэтому именно здесь, в сырых и прогретых буковых лесах, мы их и встречаем сейчас», – пояснил грибник.

Севастопольский фотограф, блогер и краевед Юрий Кондратьев подтверждает, что такое изобилие именно белых грибов для Севастополя большая редкость.

«В 80-е годы если ты нашел один-два белых гриба, это была гордость и счастье. Например, белый крымский гриб – он совсем другой, с белой неровной шляпкой, его можно встретить у нас, и он не редкость, хотя тоже только в определенных местах встречается. А это ведь именно настоящий белый гриб, довольно редкий у нас – и тут такое! Я в восторге фотографировал все», – поделился Юрий.

Версию грибников о том, что «нашествие» белых грибов стало следствием быстрой смены аномально обильных и продолжительных дождей и высоких летних температур подтвердила ведущий научный сотрудник ФГБУ «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», миколог, кандидат биологических наук Ирина Саркина.

«В Крыму у нас особенные гидротермические условия: бывает или много влаги, но не хватает температуры, или достаточная температура, но большой дефицит влаги. А в данном случае для белых грибов погодные условия создали так называемый гидротермический оптимум, то есть сочетание, оптимально благоприятное для плодоношения», – рассказала Саркина.

По ее словам, наиболее благоприятные условия для белых грибов создаются 2-3 раза в десять лет. Это известный факт в микологии, сказала эксперт, отметив, что условиях эти возникают в разных местах и очередь до Севастополя, в том числе до конкретной местности, где были обнаружены грибы на этот раз, действительно могла дойти спустя много лет.

«В прошлом году, например, было достаточно много белых грибов, но не в Севастополе, а в Белогорском районе, например, на Южном берегу Крыма, в частности в районе Ялтинского заповедника. Вообще есть два вида белых грибов. Один бывает только осенью. А в данном случае речь идет о «летнем», теплолюбивом виде – белом сетчатом», – заключила эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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