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Потоп в Крыму

На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб

14:50 суббота, 26 июня 2021
Ялта
На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб

фото © Янина Павленко / Facebook

В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.

Глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook объявила перекличку глав районов и призвала в ближайшее время собраться на заседание оперативного штаба и доложить обстановку. 

«Пожалуйста, откликнитесь – как у вас сейчас ситуация. Мы собираем штаб для того, чтобы усилить сейчас те тонкие места, где у нас еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас дождями и ливнями, и принимаем решения и меры для того, чтобы не допустить подтопления жилых домов», – обратилась Павленко.

Она заверила, что администрация Ялты держит ситуацию под контролем, работая без выходных. По ее словам, сотрудники МЧС Ялты в полном составе задействованы в работах и на дежурствах. Тысячи военнослужащих помогают ялтинцам справиться со стихией.

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

Ущерб от наводнения в Крыму вырос до отметки в 201 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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