Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Морское дно осталось обследовать на восьми пляжах в Ялте ● Ливни с градом и шквалами в Крыму: МЧС предупреждает об опасности ● Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных ● Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю ● В Ялте установлен единый тариф на поездки в такси
На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб
фото © Янина Павленко / Facebook
В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.
Глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook объявила перекличку глав районов и призвала в ближайшее время собраться на заседание оперативного штаба и доложить обстановку.
«Пожалуйста, откликнитесь – как у вас сейчас ситуация. Мы собираем штаб для того, чтобы усилить сейчас те тонкие места, где у нас еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас дождями и ливнями, и принимаем решения и меры для того, чтобы не допустить подтопления жилых домов», – обратилась Павленко.
Она заверила, что администрация Ялты держит ситуацию под контролем, работая без выходных. По ее словам, сотрудники МЧС Ялты в полном составе задействованы в работах и на дежурствах. Тысячи военнослужащих помогают ялтинцам справиться со стихией.
На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.
Ущерб от наводнения в Крыму вырос до отметки в 201 млн рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ливни с градом и шквалами в Крыму: МЧС предупреждает об опасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 июня.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 июня.
Потоки воды снова затапливают Ялту: на Ай-Петри прошел ливень. Несколько улиц и Мисхорский парк в южнобережном поселке Кореиз в Ялте вновь подвергаются подтоплению из-за схода потоков воды с горы Ай-Петри.
Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты
Селевой щебень, оставшийся в ялтинских поселках после наводнения и схода мощных селевых потоков, вполне годится для работ по восстановлению дорог в Ялте, пострадавших от наводнения.
Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа
Со следующей недели в Крым придет жара, осадков не предвидится.
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.
Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму
С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
23 июня
Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита
Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.