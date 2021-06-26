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На Ялтинской трассе встали троллейбусы: пробка в сторону Симферополя
На трассе Ялта - Симферополь произошел обрыв троллейбусных проводов. Движение в сторону столицы Крыма затруднено.
Обрыв произошел на одной полосе дороги. Там сейчас работают аварийные службы. От села Доброе в сторону Симферополя образовалась автомобильная пробка. Троллейбусы стоят.
По информации ГУП «Крымтроллейбус», обрыв произошел в районе села Андрусово.
«Один из троллейбусов зацепил штангой контактный провод. Ничего серьезного, линия обесточена, на месте работает ремонтная бригада. В ближайшее время все будет восстановлено», - прокомментировали в пресс-службе предприятия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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