На Ялтинской трассе встали троллейбусы: пробка в сторону Симферополя

На трассе Ялта - Симферополь произошел обрыв троллейбусных проводов. Движение в сторону столицы Крыма затруднено.

Обрыв произошел на одной полосе дороги. Там сейчас работают аварийные службы. От села Доброе в сторону Симферополя образовалась автомобильная пробка. Троллейбусы стоят.

По информации ГУП «Крымтроллейбус», обрыв произошел в районе села Андрусово.

«Один из троллейбусов зацепил штангой контактный провод. Ничего серьезного, линия обесточена, на месте работает ремонтная бригада. В ближайшее время все будет восстановлено», - прокомментировали в пресс-службе предприятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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