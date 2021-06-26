На набережной в Крыму найдены опасные аттракционы

фото © Инспекция Гостехнадзора Республики Крым

Аттракционы в парке культуры и отдыха на набережной Керчи работают без регистрации и несут угрозу жизни и здоровью людей.

Об этом сообщает инспекция Гостехнадзора Крыма на своей странице в соцсети Facebook.

Межведомственная проверка инспекции Гостехнадзора Крыма и Керченской городской прокуратуры зафиксировала факт незаконной эксплуатации разнообразных батутов вчера, 23 июня.

«Аттракционы эксплуатировались без обязательной госрегистрации, без актов освидетельствования технического состояния объектов развлечения и с рядом грубейших фактических нарушений техники безопасности», — говорится в публикации инспекции.

В частности, установлено, что гуляющие в парке дети могут беспрепятственно добраться до электропроводки, нагнетателя воздуха (двигателя батута), элементов системы креплений и швартовочных креплений.

Кроме этого, батуты не закреплены, что может привести к несчастному случаю, включая летальный исход.

«И все это эксплуатируется при полном отсутствии свидетельств о прохождении обучения персонала (операционистов) и какой-либо подготовки, не говоря уже об обязательном ежедневном ведении соответствующих журналов», — отмечает Гостехнадзор.

Однако в администрации Керчи о ходе проверки опасных аттракционов не слышали. Также это оказалось неизвестно руководителю дирекции по регулированию сферы потребительских услуг города-героя Роману Боброву, в чьем ведомстве находится парк и его территория.

«Мы заключаем договор на размещение, а если это объекты с нарушениями, то предприниматели несут персональную ответственность. То, что они работали без проверки и затянули с этим, честно скажу — не знаю почему», — рассказал ForPost Роман Бобров.

Как он добавил, проверяющие органы могут вынести дирекции предписание расторгнуть договор с коммерсантами, но по этому случаю пока ничего не поступало.

Как пояснила пресс-секретарь республиканской прокуратуры Дарья Бирюк, никаких предписаний не поступало, потому что проверка еще не закончена.

В тексте использованы материалы: Форпост

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