Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Ливни с градом и шквалами в Крыму: МЧС предупреждает об опасности ● Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных ● Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю ● В Ялте установлен единый тариф на поездки в такси ● Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии
Морское дно осталось обследовать на восьми пляжах в Ялте
Обследовать морское дно на безопасность осталось на восьми пляжах Ялты.
Об этом во время заседания оперштаба сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Мы не можем пока приступить к обследованию дна, потому что очень мутная еще вода, но будем это делать только в центре города: (в частности) пляж «Солнечный», «Приморский», «Ореанда», «Гурзуфский», «Левант». На остальных угрозы на дне ГИМС не выявил. Только эти восемь пляжей ждут обследования», - сообщила Павленко.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что с пользователей пляжей взимать плату за обследования дна ГИМС не будет – работы выполнят бесплатно.
Как заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, ведомство с понедельника начнет обследование пляжей Ялты.
«Хочу обратить внимание, что все те пользователи пляжей, которые попадут в список первоочередного обследования, (понятно, что это не будут пляжи центра Ялты – все, что попало в зону стихийного бедствия), мы начинаем работу поэтапную с понедельника, в течение трех дней каждый день будут отбираться пробы в двух контрольных точках, до вас будет доведена вся информация. После отработки первой группы пляжей мы перейдем к следующей», - пояснила она.
Глава администрации сообщила, что сейчас стало модно ездить в Ялту смотреть на последствия потопа. «Сейчас стал очень модным экстрим-туризм: в Ялту приезжают люди для того, чтобы посмотреть на последствия стихии. Приезжают и просто люди, волонтеры», - рассказала она.
Купаться в акватории Ялты запрещено с 19 июня. Ограничение будет снято только после нормализации показателей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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