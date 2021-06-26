Морское дно осталось обследовать на восьми пляжах в Ялте

Обследовать морское дно на безопасность осталось на восьми пляжах Ялты.

Об этом во время заседания оперштаба сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Мы не можем пока приступить к обследованию дна, потому что очень мутная еще вода, но будем это делать только в центре города: (в частности) пляж «Солнечный», «Приморский», «Ореанда», «Гурзуфский», «Левант». На остальных угрозы на дне ГИМС не выявил. Только эти восемь пляжей ждут обследования», - сообщила Павленко.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что с пользователей пляжей взимать плату за обследования дна ГИМС не будет – работы выполнят бесплатно.

Как заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, ведомство с понедельника начнет обследование пляжей Ялты.

«Хочу обратить внимание, что все те пользователи пляжей, которые попадут в список первоочередного обследования, (понятно, что это не будут пляжи центра Ялты – все, что попало в зону стихийного бедствия), мы начинаем работу поэтапную с понедельника, в течение трех дней каждый день будут отбираться пробы в двух контрольных точках, до вас будет доведена вся информация. После отработки первой группы пляжей мы перейдем к следующей», - пояснила она.

Глава администрации сообщила, что сейчас стало модно ездить в Ялту смотреть на последствия потопа. «Сейчас стал очень модным экстрим-туризм: в Ялту приезжают люди для того, чтобы посмотреть на последствия стихии. Приезжают и просто люди, волонтеры», - рассказала она.

Купаться в акватории Ялты запрещено с 19 июня. Ограничение будет снято только после нормализации показателей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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