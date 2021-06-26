Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных ● Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю ● В Ялте установлен единый тариф на поездки в такси ● Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии ● Десятки объектов культурного наследия повреждено наводнениями в Крыму
Ливни с градом и шквалами в Крыму: МЧС предупреждает об опасности
В связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение.
«Днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - сообщил в ведомстве со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Спасатели напоминают, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывы линий электропередачи и связи, падение деревьев, обрушение слабо закрепленных конструкций, повреждение кровли зданий, нарушение работы дорожных и коммунальных служб и т.п.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 июня.
Потоки воды снова затапливают Ялту: на Ай-Петри прошел ливень. Несколько улиц и Мисхорский парк в южнобережном поселке Кореиз в Ялте вновь подвергаются подтоплению из-за схода потоков воды с горы Ай-Петри.
МЧС предупредило об ожидающихся в Крыму ливнях. Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в пятницу в Крыму.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 июня.
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.
Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии
Среди россиян очень модным стал экстрим-туризм в Ялту. Люди приезжают посмотреть, как город восстанавливается после буйства стихии.
Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных
Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
22 июня
Общедоступный бассейн на набережной Севастополя оказался платным
Бассейн, появившийся в районе пляжа «Мыс Хрустальный», вопреки заявлениям властей Севастополя, оказался доступен не всем. Жителей и гостей города после открытия бассейна здесь встретил турникет, а также информация о стоимости пользования – 1000 рублей в сутки, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».