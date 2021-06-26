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Потоп в Крыму

Ливни с градом и шквалами в Крыму: МЧС предупреждает об опасности

09:23 суббота, 26 июня 2021

В связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение.

«Днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - сообщил в ведомстве со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Спасатели напоминают, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывы линий электропередачи и связи, падение деревьев, обрушение слабо закрепленных конструкций, повреждение кровли зданий, нарушение работы дорожных и коммунальных служб и т.п.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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