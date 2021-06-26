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Происшествия

Крымчанин получил срок за беспричинное избиение 15-летнего подростка

11:12 суббота, 26 июня 2021

В ноябре прошлого года 21-летний житель Нижнегорского района Крыма, распивая пиво и гуляя со своей девушкой, беспричинно избил 15-летнего прохожего.

Агрессор сломал подростку челюсть, рассказали в пресс-службе районного суда.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся и подтвердил, что потерпевшего ранее не знал, следственно для нанесения удара не было никаких причин», — рассказали в пресс-службе.

Принимая во внимание факт того, что жена осужденного состоит на учете по беременности, суд сократил срок наказания с 1 года 6 месяцев до 1 года 4 месяцев пребывания в колонии-поселении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму двое экс-депутатов попытались обмануть крымчанку на 1,7 млн рублей. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил двоих экс-депутатов к 3 годам и 4 месяцам и к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы за попытку мошенничества по сговору в особо крупном размере.

Севастопольский педофил отправится в колонию почти на 20 лет. Севастопольский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке дело местного жителя, обвинявшегося в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Крымчанин приговорен к трем годам колонии за изнасилование пенсионерки. Нижнегорский районный суд вынес приговор 47-летнему местному жителю за изнасилование 62-летней односельчанки.

За призывы к протестам в Крыму оштрафовали жительницу Кубани. Жительницу Краснодарского края оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы к несанкционированным акциям протеста в Симферополе, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

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