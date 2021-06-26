Происшествия
Крымчанин получил срок за беспричинное избиение 15-летнего подростка
В ноябре прошлого года 21-летний житель Нижнегорского района Крыма, распивая пиво и гуляя со своей девушкой, беспричинно избил 15-летнего прохожего.
Агрессор сломал подростку челюсть, рассказали в пресс-службе районного суда.
«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся и подтвердил, что потерпевшего ранее не знал, следственно для нанесения удара не было никаких причин», — рассказали в пресс-службе.
Принимая во внимание факт того, что жена осужденного состоит на учете по беременности, суд сократил срок наказания с 1 года 6 месяцев до 1 года 4 месяцев пребывания в колонии-поселении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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