Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа

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Со следующей недели в Крым придет жара, осадков не предвидится.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Со вторника и до конца недели мы получим область повышенного давления. Вероятность осадков будет минимизирована. В основном это будет солнечная сухая погода. Ночью +16…+21 градус. Днем до +32 градусов, что даже несколько жарче, чем должно быть. К концу июня крымчане выйдут по температурному фону в рамки климатического русла», - отметил он.

По словам специалиста, при таких погодных условиях вода в Черном море быстро прогреется.

«За следующую неделю мы нагоним температуру морской воды до комфортной. Сложилась такая парадоксальная ситуация, когда в некоторых местах в Балтийском море сейчас теплее, чем в Черном. Но, я думаю, что скоро все вернется на круги своя», - заключил собеседник.

Напомним, ранее в Керчи, Ялте и Севастополе прошли сильные ливни. Наводнение в Ялте стало самым мощным впервые за последнюю сотню лет. Селевой поток оставил без жилья десятки семей, без вести пропала одна женщина, еще один человек погиб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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