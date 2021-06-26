Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +28
море +21

Происшествия

Грабитель сорвал с прохожего золотую цепочку и крестик в центре Симферополя

В полицию Симферополя обратился 44-летний местный житель, который рассказал о случившемся с ним в центре города происшествии.

По его словам, золотые изделия стоили примерно 80 тысяч рублей.

По горячим следам полиция быстро вышла на 28-летнего жителя Пермского края, ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности. Задержанный рассказал, что похищенные золотые изделия сдал в ломбард за 28 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

Теперь против грабителя возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе стажер-продавец украл газовых котлов на 294 тысяч рублей. С заявлением к правоохранителям обратилась индивидуальная предпринимательница, которая рассказала о том, как ее обманул начинающий продавец.

Крымчанин получил срок за убийство своей пожилой родственницы. Суд приговорил 22-летнего симферопольца к девяти годам и шести месяцам годам тюрьмы за убийство своей пожилой родственницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Севастополе задержан серийный похититель колес. Кража колес с припаркованных автомобилей – преступление, которое, казалось, осталось в прошлом. Однако в апреле и мае 2021 года произошло как минимум два подобных инцидента.

В Севастополе рецидивист избил и изнасиловал женщину. В Севастополе ранее судимый мужчина изнасиловал местную жительницу.

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

Потоп в Крыму
Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии

Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии

Среди россиян очень модным стал экстрим-туризм в Ялту. Люди приезжают посмотреть, как город восстанавливается после буйства стихии.

Потоп в Крыму
Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных

Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных

Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.

Курорт
Общедоступный бассейн на набережной Севастополя оказался платным

Общедоступный бассейн на набережной Севастополя оказался платным

Бассейн, появившийся в районе пляжа «Мыс Хрустальный», вопреки заявлениям властей Севастополя, оказался доступен не всем. Жителей и гостей города после открытия бассейна здесь встретил турникет, а также информация о стоимости пользования – 1000 рублей в сутки, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации