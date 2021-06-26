Происшествия
Грабитель сорвал с прохожего золотую цепочку и крестик в центре Симферополя
В полицию Симферополя обратился 44-летний местный житель, который рассказал о случившемся с ним в центре города происшествии.
По его словам, золотые изделия стоили примерно 80 тысяч рублей.
По горячим следам полиция быстро вышла на 28-летнего жителя Пермского края, ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности. Задержанный рассказал, что похищенные золотые изделия сдал в ломбард за 28 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды.
Теперь против грабителя возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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22 июня
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