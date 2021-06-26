Грабитель сорвал с прохожего золотую цепочку и крестик в центре Симферополя

В полицию Симферополя обратился 44-летний местный житель, который рассказал о случившемся с ним в центре города происшествии.

По его словам, золотые изделия стоили примерно 80 тысяч рублей.

По горячим следам полиция быстро вышла на 28-летнего жителя Пермского края, ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности. Задержанный рассказал, что похищенные золотые изделия сдал в ломбард за 28 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

Теперь против грабителя возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе стажер-продавец украл газовых котлов на 294 тысяч рублей. С заявлением к правоохранителям обратилась индивидуальная предпринимательница, которая рассказала о том, как ее обманул начинающий продавец.

Крымчанин получил срок за убийство своей пожилой родственницы. Суд приговорил 22-летнего симферопольца к девяти годам и шести месяцам годам тюрьмы за убийство своей пожилой родственницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Севастополе задержан серийный похититель колес. Кража колес с припаркованных автомобилей – преступление, которое, казалось, осталось в прошлом. Однако в апреле и мае 2021 года произошло как минимум два подобных инцидента.

В Севастополе рецидивист избил и изнасиловал женщину. В Севастополе ранее судимый мужчина изнасиловал местную жительницу.