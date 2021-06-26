Происшествия
Грабитель похитил 350 тысяч рублей через открытое окно автомобиля в Феодосии
В полицию Феодосии обратился местный житель, который рассказал, что оставил машину возле кафе, а на переднем сиденье забыл барсетку с деньгами.
Сумма ущерба, по его словам, составила 350 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
По горячим следам полицейский нашли и задержали 43-летнего жителя Белгородской области, который приехал в Феодосию на автомобиле на отдых. Грабитель рассказал, что увидел автомобиль марки «БМВ» и его внимание привлекло открытое окно. Когда же он к нему подошел, то на пассажирском сидении увидел барсетку, которую и решил похитить.
Часть денег мужчина успел потратить, другая часть была изъята сотрудниками полиции и возвращена владельцу. Теперь в отношении приезжего возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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