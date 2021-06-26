Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной ● Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты ● Специалисты дезинфицировали более 270 км улиц в Ялте и Керчи ● Почти сотня ялтинцев подали заявку на экспертизу поврежденных во время наводнения автомобилей ● На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб
Более 20 зданий подтоплено в Ялте из-за ливня
Ялтинцы сообщили о подтоплении более двух десятков объектов после сегодняшнего ливня.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«По данным единой дежурно-диспетчерской службы, всего поступило 21 обращение о возможных подтоплениях в трех частных домовладениях, 15 многоквартирных домах, станции техобслуживания и гостинице», – говорится в сообщении.
Строения пострадали в основном на тех же улицах, что и во время наводнения 18 июня. В первую очередь это здания на улицах Кривошты, Вергасова, Киевская, Ломоносова, Бирюкова, Спендиарова. «С учетом того, что передали 20 миллиметров осадков, а это одна шестая того, что мы получили 18 числа, и это опять создало локальную угрозу.
Поэтому сейчас мы стягиваем все силы во все узкие места, как мы их назвали. После того, как устраним все последствия, сядем и будем разбирать каждую конкретную ситуацию. Пока главное – жизнь людей и не допустить повторных подтоплений домов», – сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Причиной подтоплений стало то, что объекты построены слишком близко к руслам рек. Ранее, после наводнения 18 июня, озвучивались планы по изменению генплана и градостроительной документации города.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Почти сотня ялтинцев подали заявку на экспертизу поврежденных во время наводнения автомобилей. В Ялте приступили к экспертизе поврежденных во время наводнения автомобилей.
На месте виноградника в Балаклаве обнаружили человеческие останки. Человеческие останки на склоне горы Аскети – о такой находке сообщили жители Балаклавы. Фрагменты костей обнаружили рядом со следами от гусениц техники, которая работала в окрестностях бывших виноградников.
Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории. Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали два ребенка.
Два военных автомобиля перевернулись на трассе Керчь - Симферополь. Два автомобиля минобороны РФ попали в аварию и перевернулись на трассе Керчь – Симферополь.
Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной
Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.
Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты
Селевой щебень, оставшийся в ялтинских поселках после наводнения и схода мощных селевых потоков, вполне годится для работ по восстановлению дорог в Ялте, пострадавших от наводнения.
Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа
Со следующей недели в Крым придет жара, осадков не предвидится.
Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму
С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
23 июня
Почти сотня ялтинцев подали заявку на экспертизу поврежденных во время наводнения автомобилей
В Ялте приступили к экспертизе поврежденных во время наводнения автомобилей.