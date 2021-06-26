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Потоп в Крыму

Более 20 зданий подтоплено в Ялте из-за ливня

20:23 суббота, 26 июня 2021
Ялта

Ялтинцы сообщили о подтоплении более двух десятков объектов после сегодняшнего ливня.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По данным единой дежурно-диспетчерской службы, всего поступило 21 обращение о возможных подтоплениях в трех частных домовладениях, 15 многоквартирных домах, станции техобслуживания и гостинице», – говорится в сообщении.

Строения пострадали в основном на тех же улицах, что и во время наводнения 18 июня. В первую очередь это здания на улицах Кривошты, Вергасова, Киевская, Ломоносова, Бирюкова, Спендиарова. «С учетом того, что передали 20 миллиметров осадков, а это одна шестая того, что мы получили 18 числа, и это опять создало локальную угрозу.

Поэтому сейчас мы стягиваем все силы во все узкие места, как мы их назвали. После того, как устраним все последствия, сядем и будем разбирать каждую конкретную ситуацию. Пока главное – жизнь людей и не допустить повторных подтоплений домов», – сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Причиной подтоплений стало то, что объекты построены слишком близко к руслам рек. Ранее, после наводнения 18 июня, озвучивались планы по изменению генплана и градостроительной документации города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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