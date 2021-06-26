Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты

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Селевой щебень, оставшийся в ялтинских поселках после наводнения и схода мощных селевых потоков, вполне годится для работ по восстановлению дорог в Ялте, пострадавших от наводнения.

Его достаточно только почистить – и можно использовать. Такое предложение на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Крыму высказал глава республики Сергей Аксенов.

«Мы сегодня в Васильевке были, там женщина говорит: приезжают люди из поселков, где грунтовые дороги, а там щебенка – чистый щебень, который можно спокойно на подсыпку использовать. Чего возить-то его, тратить время? Фракции действительно там подходят. То же самое на Ломоносова. Коллеги звонят: вообще практически строительный материал готовый. Если его чуть почистить, то вообще шикарный щебень – можно использовать для любых целей», – сказал Аксенов.

Глава республики рекомендовал министру ЖКХ Крыма Сергею Донцу рассмотреть возможность использовать такой щебень в комплексных масштабных работах в рамках программы грейдирования сельских и городских дорог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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