Потоп в Крыму
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Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты
фото © Новости Крыма
Селевой щебень, оставшийся в ялтинских поселках после наводнения и схода мощных селевых потоков, вполне годится для работ по восстановлению дорог в Ялте, пострадавших от наводнения.
Его достаточно только почистить – и можно использовать. Такое предложение на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Крыму высказал глава республики Сергей Аксенов.
«Мы сегодня в Васильевке были, там женщина говорит: приезжают люди из поселков, где грунтовые дороги, а там щебенка – чистый щебень, который можно спокойно на подсыпку использовать. Чего возить-то его, тратить время? Фракции действительно там подходят. То же самое на Ломоносова. Коллеги звонят: вообще практически строительный материал готовый. Если его чуть почистить, то вообще шикарный щебень – можно использовать для любых целей», – сказал Аксенов.
Глава республики рекомендовал министру ЖКХ Крыма Сергею Донцу рассмотреть возможность использовать такой щебень в комплексных масштабных работах в рамках программы грейдирования сельских и городских дорог.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты
Селевой щебень, оставшийся в ялтинских поселках после наводнения и схода мощных селевых потоков, вполне годится для работ по восстановлению дорог в Ялте, пострадавших от наводнения.
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