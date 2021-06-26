Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки ● Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита ● Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим ● Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов ● Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму
COVID в Севастополе: больше сотни в день
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
51 человек выписан с выздоровлением, умерли три человека в возрасте от 73 до 89 лет. Всего в городе с начала пандемии выявлено 16 160 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 504 человека выздоровели, 723 пациента умерли.
Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Помимо этого, работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, внутри торговых центров «Муссон» и SeaMall, в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита. Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных. Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.
Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим. Симферопольский клинический родильный дом №2 прекращает прием профильных пациенток и готовится к переводу в режим ковидного госпиталя.
Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции.
Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа
Со следующей недели в Крым придет жара, осадков не предвидится.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.
Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму
С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
23 июня
Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов
24 часа назад
Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю
С понедельника в регионе начнут брать пробы воды в местах отдыха.