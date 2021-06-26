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Коронавирус в Крыму

COVID в Севастополе: больше сотни в день

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

51 человек выписан с выздоровлением, умерли три человека в возрасте от 73 до 89 лет. Всего в городе с начала пандемии выявлено 16 160 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 504 человека выздоровели, 723 пациента умерли.

Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Помимо этого, работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, внутри торговых центров «Муссон» и SeaMall, в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита. Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных. Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.

Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим. Симферопольский клинический родильный дом №2 прекращает прием профильных пациенток и готовится к переводу в режим ковидного госпиталя.

Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции.

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