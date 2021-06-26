COVID в Севастополе: больше сотни в день

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

51 человек выписан с выздоровлением, умерли три человека в возрасте от 73 до 89 лет. Всего в городе с начала пандемии выявлено 16 160 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 504 человека выздоровели, 723 пациента умерли.

Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Помимо этого, работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, внутри торговых центров «Муссон» и SeaMall, в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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