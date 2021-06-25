Происшествия
Жителю Сак грозит лишение свободы за выращивание конопли в огороде
40-летний любитель зеленых насаждений пояснил полицейским, что наркосодержащие растения выращивал исключительно для собственного пользования.
Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«При осмотре дома сотрудники полиции обнаружили за хозяйственными постройками целый огород с ухоженными кустами конопли. 27 кустов с листьями и соцветиями, от которых исходил резкий специфический запах, имели следы культивирования, полива и окучивания грунта», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении огородника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет тюрьмы со штрафом в 300 тысяч рублей, а весь его урожай изъят.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Деятельность наркодилеров пресекли в Крыму: 700 доз изъяты. Полицейские изъяли несколько сотен доз наркотиков и раскрыли более десятка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.
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