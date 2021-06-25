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Происшествия

Жителю Сак грозит лишение свободы за выращивание конопли в огороде

12:22 пятница, 25 июня 2021
Саки

40-летний любитель зеленых насаждений пояснил полицейским, что наркосодержащие растения выращивал исключительно для собственного пользования.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«При осмотре дома сотрудники полиции обнаружили за хозяйственными постройками целый огород с ухоженными кустами конопли. 27 кустов с листьями и соцветиями, от которых исходил резкий специфический запах, имели следы культивирования, полива и окучивания грунта», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении огородника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет тюрьмы со штрафом в 300 тысяч рублей, а весь его урожай изъят.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд приговорил бывшего борца с наркопреступностью к 14 годам колонии. Красноперекопский районный суд Крыма приговорил бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков местного отдела МВД к 14 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Россиянка привезла в Крым в ручке чемодана крупную партию наркотиков. Сотрудники транспортной полиции Крыма задержали в аэропорту Симферополь москвичку с наркотиками, спрятанными в ручку чемодана.

Деятельность наркодилеров пресекли в Крыму: 700 доз изъяты. Полицейские изъяли несколько сотен доз наркотиков и раскрыли более десятка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Во все тяжкие: у севастопольца дома нашли 15 кустов конопли. В Севастополе задержали местного жителя, выращивавшего марихуану.

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