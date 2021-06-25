Врач рассказала о прогрессирующих под воздействием солнца болезнях

фото © www.osnmedia.ru

Дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала о болезнях, которые могут быть вызваны обильным воздействием солнца.

Об этом сообщает телеканал RT.

Специалист отметила, что наибольший вред, который может нанести солнечное воздействие, это онкология. Также ускоряется процесс старения и разрушается коллаген. Есть риск возникновения и других заболеваний.

«По статистике рост меланомы – именно у светлокожих людей. Это самая большая неприятность… Розацеа возникает именно летом. Это тяжелое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно. Конечно же, к этому более склонны светлокожие люди. Часто обостряются вирусные заболевания: у кого недостаточная активность иммунитета, у них в принципе может появиться герпес. Подрыв иммунной системы под действием ультрафиолетового облучения действительно происходит», – рассказала Скорогудаева.

При этом солнечное воздействие приносит и пользу человеку. При отсутствии солнца у многих людей развивается субклиническое депрессивное состояние. Также благодаря ультрафиолету синтезируется серотонин и витамин D3.

Врач отметила, что воздействие ультрафиолета переносится легче, когда воздух сухой. Особую осторожность нужно проявлять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим, не ограничивая потребление соли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые предупредили о рисках для переболевших COVID-19. Переболевшие COVID-19 даже в относительно легкой степени имеют повышенный риск смерти в течение полугода после постановки диагноза.

Ученые назвали способ снизить вред от жирной пищи. Устранить нарушения обмена веществ, вызванного употреблением жирной пищи, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3.

Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом. Из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией.

Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19. Очки препятствуют распространению коронавируса.