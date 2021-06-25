Военные завершили основные работы по ликвидации последствий ЧС в Крыму

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Подразделения Минобороны России завершили выполнение основного объема работ по ликвидации последствий наводнения в районах Керчи, Ялты и Севастополя, сообщила пресс-служба ведомства.

«В наиболее пострадавших от последствий стихии населенных пунктах продолжаются работы по расчистке завалов, очистке улиц и дворов жилых домов, систем водоотвода, водостоков и подвальных помещений от мусора и илистых отложений. Осуществляется промывка дорог и прилегающей территории, обеспечение гражданского населения питьевой водой и электроэнергией, оборудование и содержание пунктов полевого водо- и энергообеспечения, осушка подвальных и цокольных помещений в жилых домах и административных здания», – говорится в сообщении.

Военнослужащие очистили 139 километров дорог, восстановили 66 километров разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезли свыше пяти тысяч кубометров мусора, помогли вывезти пришедшее в негодность имущество из 237 домов.

В ликвидации последствий ЧС используется 492 единицы военной и специальной инженерной техники, 36 самосвалов, 13 авторазливочных станций и свыше 180 грузовых автомобилей подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.

К мониторингу обстановки в районах ЧС привлечено четыре вертолета Ми-8 армейской авиации ЮВО и столько же беспилотных летательных аппаратов.

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушились сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе. По предварительным подсчетам, только восстановление поврежденных дорог обойдется в 5,5 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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