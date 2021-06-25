Власти заявили о гибели урожая на 122 га после потопа в Крыму

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Гибель посевов зерновых культур произошла на площади 122 га в Ленинском районе Крыма после сильных ливней.

Об этом заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Из-за чрезвычайной ситуации нанесен ущерб четырем сельскохозяйственным предприятиям, расположенным в четырех сельских поселениях: Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. – написал Рюмшин на своей странице в Facebook. – Предварительная сумма ущерба составляет более 2 млн рублей, гибель посевов произошла на площади 122 гектара».

Он добавил, что обследование выявило факты полегания растений, надломления стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также подтопление посевов: уровень воды составил от 2 до 15 см.

«На данный момент минсельхоз Крыма формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодиях, чтобы подсчитать и возместить причиненный хозяйствам ущерб», – отметил Рюмшин.

При этом стихия «никак не отразились на крымских животноводческих предприятиях». По данным министерства, все сельхозорганизации обеспечены кормовой базой, эпизоотическая ситуация в регионе также не вызывает опасения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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