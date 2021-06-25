Коронавирус в Крыму
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Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов
фото © tourdom.ru
Власти Крыма разъяснили порядок въезда в республики для туристов во время пандемии. Подробная информация опубликована на сайте минкурортов Крыма.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим», – сказано в сообщении на сайте.
Для заселения в санаторий уже нужно предоставить справку об эпидокружении и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Ограничения действуют и для детских лагерей: они могут быть заполнены не более чем на 75%, а приезжающие дети должны предоставить результаты тестирования на коронавирус.
«При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются. При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение – уточните это условие заранее», – уточнили в минкурортов.
На сайте министерства также собрана другая информация о действующих в Крыму коронавирусных ограничениях: на работу заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и театров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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