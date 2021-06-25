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Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов

14:03 пятница, 25 июня 2021
Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов

фото © tourdom.ru

Власти Крыма разъяснили порядок въезда в республики для туристов во время пандемии. Подробная информация опубликована на сайте минкурортов Крыма.

«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим», – сказано в сообщении на сайте.

Для заселения в санаторий уже нужно предоставить справку об эпидокружении и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Ограничения действуют и для детских лагерей: они могут быть заполнены не более чем на 75%, а приезжающие дети должны предоставить результаты тестирования на коронавирус.

«При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются. При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение – уточните это условие заранее», – уточнили в минкурортов.

На сайте министерства также собрана другая информация о действующих в Крыму коронавирусных ограничениях: на работу заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и театров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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