В Ялте взвинтили цены на такси

фото © Новый день

В Ялте взлетели цены на такси.

Поскольку общественный транспорт в городе почти не ходит с прошлой пятницы, таксисты подняли стоимость своих услуг в 3 раза. А после 21 часа и эти суммы увеличивают в 2 раза.

Клиенты жалуются, что сумма, озвученная диспетчером (и так не маленькая) практически никогда не совпадает с итоговой: водители, ссылаясь на пробки, объезды и прочие «форс-мажоры», требуют гораздо больше.

Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, глава РК Сергей Аксенов поручил с 25 июня пустить общественный транспорт по всем улицам, где для проезда пригодна хотя бы одна полоса. «Троллейбусы и автобусы, наверное, получится не везде, но маршрутные такси должны работать в полном объеме», – заявил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 650 предпринимателей Крыма просят возместить ущерб от потопа. Власти Крыма приняли 661 обращение о возмещении ущерба от предпринимателей Ялты и Керчи, которые пострадали в результате наводнения.

Крым оказался в лидерах по уровню конфликтности бизнеса. В России отмечается рекордный уровень конфликтности бизнес-среды. Снятие большинства карантинных ограничений привело к тому, что компании принялись разрешать отложенные споры и продвигать приостановленные проекты.

В Ялте разграбили элитную многоэтажку. В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.

В Симферополе руководство предприятия задолжало сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты. В Симферополе в отношении предприятия и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (нарушение трудового законодательства) из-за невыплаты зарплаты сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.