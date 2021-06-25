Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Гурзуфе размыло подпорную стену, есть угроза обвала ● В Ялте стихия «утопила» владельцев нелегальных мини-отелей ● Как наводнение повлияло на водохранилища Крыма ● Власти заявили о гибели урожая на 122 га после потопа в Крыму ● 35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте
В Ялте взвинтили цены на такси
фото © Новый день
В Ялте взлетели цены на такси.
Поскольку общественный транспорт в городе почти не ходит с прошлой пятницы, таксисты подняли стоимость своих услуг в 3 раза. А после 21 часа и эти суммы увеличивают в 2 раза.
Клиенты жалуются, что сумма, озвученная диспетчером (и так не маленькая) практически никогда не совпадает с итоговой: водители, ссылаясь на пробки, объезды и прочие «форс-мажоры», требуют гораздо больше.
Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, глава РК Сергей Аксенов поручил с 25 июня пустить общественный транспорт по всем улицам, где для проезда пригодна хотя бы одна полоса. «Троллейбусы и автобусы, наверное, получится не везде, но маршрутные такси должны работать в полном объеме», – заявил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Новый день
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