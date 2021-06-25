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В Ялте установлен единый тариф на поездки в такси

21:25 пятница, 25 июня 2021
Ялта
В Ялте установлен единый тариф на поездки в такси

фото © Новости Крыма

Минтранс Крыма и власти Ялты договорились с операторами такси об установлении единого тарифа на перевозки в городе.

Об этом сообщил замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий.

«По личному поручению Сергея Валерьевича Аксенова министерство транспорта и  администрация Ялты провели совещание с операторами на предмет установки единых тарифов. Нам удалось договориться, что с сегодняшнего дня тарифы будут следующие: 220 рублей за подвоз пассажира до двух километров и 15 рублей за каждый следующий километр», – сказал Стрельбицкий.

По его словам, совещание было организовано после многочисленных жалоб жителей и гостей Ялты на завышение цен операторами такси.

Вице-мэр уточнил, что единые тарифы на поездки такси в Ялте будут действовать как минимум до 10 июля.

Кроме того, по словам Стрельбицкого, в Ялту прибыли представители профильных ведомств по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.

«У нас уже есть конкретные результаты, есть протоколы. И мы сегодня договорились с министерством транспорта и всеми службами, которые обеспечивают данную работу, что такие проверки будут постоянными, чтобы дать возможность легально работающим операторам чувствовать себя более комфортно», – отметил замглавы администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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