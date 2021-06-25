В Ялте стихия «утопила» владельцев нелегальных мини-отелей

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Полный список пострадавших и поврежденного имущества во время наводнения в Ялте должен быть составлен к 28 июня.

Такое распоряжение городским властям дал глава Крыма Сергей Аксенов.

На сегодняшний день подано более 400 заявлений об утрате имущества. 334 факт подтверждено, в 206 случаях имущество признано утраченным полностью.

45 человек уже получили компенсацию в общей сумме 4,5 млн рублей.

Предприниматели подали 60 заявлений. При этом в сложной ситуации оказались владельцы незарегистрированных мини-отелей. Они могут рассчитывать на компенсацию только как владельцы пострадавших частных домов. Никаких выплат, предусмотренных для бизнеса, им не положено.

Отметим, что до сих пор в списке пострадавших отелей числились только Ореанда и Бристоль.

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