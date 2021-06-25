Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +27
море +20

Происшествия

В Ялте похититель телефона перевел себе 50 тысяч рублей через мобильное приложение

13:39 пятница, 25 июня 2021
Ялта

От одного из местных жителей в полицию поступило заявлении о краже мобильного телефона.

Полицейские быстро установили подозреваемого, который, как оказалось, успел перевести на свой счет 50 тысяч рублей через приложение мольного банка, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Злоумышленник увидел, что в телефоне подключена услуга «мобильный банк» и беспрепятственно перевел с карты потерпевшего около 50 тысяч рублей на свой счет. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении похитителя возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин получил срок за убийство своей пожилой родственницы. Суд приговорил 22-летнего симферопольца к девяти годам и шести месяцам годам тюрьмы за убийство своей пожилой родственницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Севастополе задержан серийный похититель колес. Кража колес с припаркованных автомобилей – преступление, которое, казалось, осталось в прошлом. Однако в апреле и мае 2021 года произошло как минимум два подобных инцидента.

В Севастополе рецидивист избил и изнасиловал женщину. В Севастополе ранее судимый мужчина изнасиловал местную жительницу.

В Ялте «накрыли» сеть интимных салонов. В Ялте полицейские «накрыли» несколько с салонов, где предоставлялись услуги интимного характера.

Потоп в Крыму
В Ялте взвинтили цены на такси

В Ялте взвинтили цены на такси

В Ялте взлетели цены на такси.

Происшествия
Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории

Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории

Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали два ребенка.

Коронавирус в Крыму
Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов

Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов

Власти Крыма разъяснили порядок въезда в республики для туристов во время пандемии. Подробная информация опубликована на сайте минкурортов Крыма.

Общество
Какой сегодня праздник 25 июня

Какой сегодня праздник 25 июня фото

Сегодня, 25 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации