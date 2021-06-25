В Ялте похититель телефона перевел себе 50 тысяч рублей через мобильное приложение

От одного из местных жителей в полицию поступило заявлении о краже мобильного телефона.

Полицейские быстро установили подозреваемого, который, как оказалось, успел перевести на свой счет 50 тысяч рублей через приложение мольного банка, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Злоумышленник увидел, что в телефоне подключена услуга «мобильный банк» и беспрепятственно перевел с карты потерпевшего около 50 тысяч рублей на свой счет. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении похитителя возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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