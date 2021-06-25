Власть
В Симферополе началась борьба с амброзией
На этой неделе в Симферополе началась кампания по ликвидации амброзии.
Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
Ранее был заключен муниципальный контракт на покос 60 га растений комбинированным способом и ликвидацию 44 га химическим способом. В первую очередь рабочие производят химическую обработку растений, используется препарат, разрешенный к применению на территории города.
«На сегодняшний день химическим способом обработали участки на улицах Толстого, Балаклавская, Севастопольская, Джанкойская, Маршала Жукова, Журавлиная, Виноградная, Кара-Дениз, Трубаченко, Кантар, Мира, Ешиль-Ага, Сельская, Озимая, Глинки, Объездная, 1-й Конной Армии, Авиационная, Бородина и в поселке Грэсовский», – рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Иван Лисечко.
Напомним, при обнаружении очагов произрастания амброзии на территории города граждане могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 60-49-09, +7 978 9443959, +7 918 0300112.
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