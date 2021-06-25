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В Севастополе оптимизировали маршруты общественного транспорта
Часть автобусных маршрутов в Севастополе объединили, чтобы избавиться от дублирующих и разгрузить город, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона.
«Сделано это, чтобы исключить их дублирование и для разгрузки городских транспортных артерий. Ранее часть маршрутов дублировались на 95%», – говорится в сообщении.Совмещены маршруты №120 «7-й км Балаклавского шоссе – пл. Нахимова» и №12А «ТСН Массив «Сапун-гора» – пл. Нахимова», а также маршруты №12 «Максимова дача – пл. Нахимова» и №12К «Хутор Лукомского – пл. Нахимова» (с сохранением заезда на хутор). По просьбам севастопольцев, маршрут №85 «5-км Балаклавского шоссе – ул. Маринеско» запустят по улице Руднева, что позволит существенно оптимизировать транспортное сообщение между проспектом Генерала Острякова и районом улицы Маринеско. В этом же районе теперь будет заканчиваться маршрут автобуса №5, который сократили, чтобы не дублировать запущенный после ремонта дорог троллейбус №5, идущий тоже от улицы Токарева, но до самого Центрального кольца города.
Одновременно в городе организована так называемая бесшовная перевозка по специальному тарифу. Воспользоваться ею могут владельцы транспортных карт ЕГКС: заплатив картой один раз за указанный маршрут, пассажир при пересадке освобождается от повторной оплаты.
Воспользоваться этой опцией можно при пересадке на 5 км Балаклавского шоссе (при пересадке в направлении города, в частности на троллейбусе №12) и на улице Токарева (при проезде на троллейбусном и автобусном маршруте №5).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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