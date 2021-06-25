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В Крыму туристы устроили танцы около древнего монастыря

В Крыму туристы устроили танцы около древнего монастыря

фото © ЧП Крым»/»Вконтакте

В Севастополе туристы устроили дискотеку возле пещерного монастыря Челтер-Мармара. Видео танцев с громкой музыкой появилось в социальной сети.

На кадрах видно, как отдыхающие включили музыку в автомобиле и пустились в пляс.

— Вот понаехали! Челтер-Мармара, очень красиво. Внизу у нас тут монастырь, а вот такие приезжают и включают музыку, на природе типа. А ничего что у нас здесь святые места?!,- возмутилась крымчанка.

По словам автора видео, туристы и в монастыре не знали как себя вести: громко разговаривали и шумели, — пишет КП-Крым.

Челтер-Мармора является памятником археологии. Это пещерный монастырь, который расположен на обрыве горы Челтер-Кая под Севастополем. Является объектом культурного наследия федерального значения. Монастырь был основан в XIII-XV веках.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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