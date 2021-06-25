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Происшествия

В Крыму двое экс-депутатов попытались обмануть крымчанку на 1,7 млн рублей

11:05 пятница, 25 июня 2021

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил двоих экс-депутатов к 3 годам и 4 месяцам и к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы за попытку мошенничества по сговору в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Симферополя.

Как установил суд, двое народных избранников из Симферопольского и Судакского городских советов, под предлогом передачи в собственность крупного участка земли, попытались обманом выманить у крымчанки сумму в 1,7 млн рублей.

За это они обещали ей права на участок, находившейся до вступления Крыма в состав РФ в постоянном бессрочном пользовании одного из судакских гаражных кооперативов.

Указанную сумму они якобы обещали передать в качестве взятки неназванному должностному лицу в администрации Сак. Но на самом деле делать этого не собирались. Оба были задержаны при передаче денег.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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