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Потоп в Крыму

В Гурзуфе размыло подпорную стену, есть угроза обвала

14:32 пятница, 25 июня 2021
Ялта

В Гурзуфе существует угроза обвала подпорной стены, которую размыло подтоплением из-за обильных осадков, выпавших в Крыму на минувшей неделе.

Об этом сообщается в обновленной сводке МЧС Крыма утром 25 июня.

«В Гурзуфе по ул. Санаторная в районе д. 11, размыта опорная стена, есть угроза обвала. Остаются подтопленными 13 домовладений (Большая Ялта). В результате ЧС в здании МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» затоплены помещения цокольного этажа и частично отдела истории и археологии. Общая площадь затопления 190 кв. м. На территории МБУК «Поляна сказок» подмыт склон за счет расширения русла реки Водопадная, при этом снесено 30 метров ограждения», – говорится в информации МЧС.

Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в Ялте в музее «Поляна сказок» обрушилась подпорная стена длиной 300 метров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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