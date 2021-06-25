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Потоп в Крыму

Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии

20:17 пятница, 25 июня 2021
Ялта
Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии

фото © Новости Крыма

Среди россиян очень модным стал экстрим-туризм в Ялту. Люди приезжают посмотреть, как город восстанавливается после буйства стихии.

Об этом сегодня на заседании штаба по чрезвычайной ситуации в Крыму рассказала глава администрации Янина Павленко.

«Осталось два дня, приезжайте побыстрее», — ответил на это Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, ранее Аксенов заявлял, что в понедельник, 28 июня, намерен прогуляться по чистой Ялте, где будут полностью ликвидированы последствия стихии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кубани предрекли конец турсезона из-за новых антиковидных мер. Введение новых ограничений в отношении отдыхающих в Краснодарском крае приведет к падению турпотока в регион на 50-80%.

Отмены бронирования на основных курортах Крыма выросли на 30 процентов. После возобновления авиасообщения с Турцией в Крыму изменился туристический поток, сообщил сервис бронирования жилья.

Туроператоры спрогнозировали срок снижения цен на отдых в Крыму. Снижения цен на курортах юга России – в Крыму и Краснодарском крае – не стоит ждать раньше середины июля, когда в отелях появятся свободные места.

Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты. Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.

Потоп в Крыму
Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии

Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии

Среди россиян очень модным стал экстрим-туризм в Ялту. Люди приезжают посмотреть, как город восстанавливается после буйства стихии.

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