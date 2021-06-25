Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии

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Среди россиян очень модным стал экстрим-туризм в Ялту. Люди приезжают посмотреть, как город восстанавливается после буйства стихии.

Об этом сегодня на заседании штаба по чрезвычайной ситуации в Крыму рассказала глава администрации Янина Павленко.

«Осталось два дня, приезжайте побыстрее», — ответил на это Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, ранее Аксенов заявлял, что в понедельник, 28 июня, намерен прогуляться по чистой Ялте, где будут полностью ликвидированы последствия стихии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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