Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим

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Симферопольский клинический родильный дом №2 прекращает прием профильных пациенток и готовится к переводу в режим ковидного госпиталя.

Эту информацию подтвердил главный врач учреждения Илья Глазков.

«Приказ соответствующий я еще не видел, но министр мне сказал, что он есть. Мы сейчас прекращаем прием и ждем приказа», – сказал Глазков.

Главврач клинического роддома уточнил, что у него своя точка зрения по поводу такого решения, которую он намерен довести до сведения главы Крыма Сергея Аксенова, но приказы министерства здравоохранения будут выполнены.

В августе прошлого года Симферопольский клинический родильный дом №2 также был перепрофилирован в инфекционный госпиталь. В таком режиме он проработал до февраля 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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